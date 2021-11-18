طارق شوقي: مصر تحتل المركز 39 على مستوى 74 دولة في جودة التعليم

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على احتلال مصر المركز الـ39 على مؤشر USNEWS لجودة التعليم، مشيرًا إلى أن البعض كان يروج تصنيفات أخرى قديمة لجودة التعليم في مصر.

طارق شوقي: تصنيف التعليم من المسائل المعقدة

وأكد «شوقي» أن تصنيف التعليم من المسائل المعقدة، وله معايير خاصة، مشددًا على أنهم يعملوا حاليًا على تحسين صورة التعليم في مصر، معربًا عن أمله في أن تحتل دولتنا مكانة متقدمة أكثر من المركز الـ39، وأن الحلم أكبر من ذلك.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن مصر بدأت تطوير التعليم عام 2017، وأن تقرير التنافسية العالمي الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي كان يصنف التعليم في ترتيب لا يتناسب مع مكانة مصر وتاريخها، مما دفع الحكومة للعمل على تطويره، منوها إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن بناء الإنسان منذ اليوم الأول له في الحكم.

مصر تحتل المركز 39 على مستوى 74 دولة

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن مصر احتلت وقتها المركز 139 على مستوى 140 دولة في جودة التعليم، أي قبل الأخيرة عالميًا، لافتًا إلى أن مصر اليوم تحتل المركز 39 على مستوى 74 دولة، وتقف في منتصف القائمة: «دي مكانة جيدة جدًا وقبل دول كتير كانت سابقانا من 3 سنين فقط»، لافتا إلى أننا ننافس دول قدرتها في الإنفاق أعلى منا بكثير.