والدة «بريانكا شوبرا» تنفي طلاق ابنتها من نيك جوناس

نفت مادهو شوبرا، والدة الفنانة العالمية بريانكا، انفصال ابنتها عن زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس، بعد حذف ابنتها لقب زوجها من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» منذ عدة أيام.

وقالت مادهو شوبرا، خلال مداخلة هاتفية بقناة «News18» الهندية، إن كل هذه التكهنات إن انفصال ابنتها العالمية بريانكا شوبرا عن زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس، هراء.

وتابعت: «فضلا لا تنشروا الشائعات، ولا تتدخلوا بحياة الآخريين دون توجيه دعوة، ومن أين جاءت لكم فكرة الانفصال، مجرد حذف لقب من على إنستجرام، جعلتموه طلاقا، فضلا تأكدوا قبل نشر الشائعات».

بريانكا شوبرا تحذف لقب زوجها من حساباتها على السوشيال ميديا

وحذفت بريانكا شوبرا، لقب زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بجانب حذف لقب عائلتها «شوبرا»، 22 نوفمبر الجاري، لكن بعد بضع ساعات، أعادت لقب عائلتها، ولم تعد لقب زوجها، ما أثار التكهنات عن انفصالهما.

ووفقا للطقوس الهندية، تحمل المرأة لقب زوجها بدلا من لقب عائلتها بعد الزفاف، لذا تعجب المتابعون بعد حذف بريانكا شوبرا، لقب زوجها من على «إنستجرام»، خاصة أن نيك جوناس، بعد الزواج من بريانكا طلب منها تغيير لقبها مثل أي زوجة هندية للقبه، حسب ما صرحت به الأولى، خلال لقائها في برنامج «كاران ويز كوفي»، مع كاران جوهر.

زواج بريانكا شوبرا ونيك جوناس

وتزوجت بريانكا شوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس عام 2018، في حفل زفاف تقليدي كبير بالهند، والتقى الزوجان عندما كانت بريانكا في الولايات المتحدة تصوّر أفلامًا وبرامج تلفزيونية.