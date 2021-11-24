«المالية» تقترض 38.5 مليار جنيه من السوق المحلية عبر أذون الخزانة

اقترضت وزارة المالية من السوق المحلية أمس الثلاثاء، أكثر من 38 مليار جنيه بعدما أصدرت أذون خزانة ذات آجال متعددة.

وتنيب وزارة المالية البنك المركزي المصري في عمليات طرح مزادات أذون وسندات الخزانة، وتستخدم الحصيلة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة بشكل دوري.

البنك أصدر أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة وصلت إلى 6.1 مليارات جنيه

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على الإنترنت أصدر البنك أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة وصلت إلى 6.1 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت نحو 12.7% إلى جانب إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة وصلت إلى نحو 22.8 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.3%، بالإضافة إلى إصدار أذون خزانة أجل 91 يوم بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.4% وأخيرا أصدر أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة بلغت 5.6 مليارات جنيه ليصل إجمالي قيمة إصدارات أمس إلى نحو 38.5 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن مساء الاثنين الماضي عن طرح مزاد لبيع أذون خزانة آجال مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 36.5 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 بقيمة 4 مليارات جنيه بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وأذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه وأخيرا أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه.

وتنوع وزارة المالية بين مصادر التمويل المتعددة لسد عجز الموازنة العامة للدولة بين إصدار سندات وأذون الخزانة بالجنيه المصري محلياً أو الاقتراض الخارجي عبر طرح سندات دولية سواء مقومة باليورو أو الدولار أو التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة على غرار صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو البنك الأوروبي للتعمير أو من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها وزارة التعاون الدولي.