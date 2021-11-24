إنقاذ فتاة بعد سقوط سيارتها داخل أعمال حفر بالمعادي

شهدت منطقة المعادي جنوب القاهرة، حادثا مأساويا، حيث سقطت سيارة ملاكي تقودها فتاة عشرينية، في حفرة لأعمال الصيانة بالقرب من محطة وقود وطنية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

بدأت تفاصيل الحادث حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد سقوط سيارة تقودها فتاة عشرينية، في حفرة لأعمال الصيانة بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الفتاة المصابة.