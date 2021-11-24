كثافات مرورية بالطريق الدائري في القاهرة والجيزة (صور)

شهدت عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، منذ الصباح الباكر، كثافات مرورية بالتزامن مع ذهاب الموظفين والعمال إلى أماكن أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم، فيما كثف رجال المرور من تواجدهم؛ للسيطرة على الحركة المرورية.

وظهرت الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، لا سيما في منطقة نزلة قليوب ومنطقة المرج ونزلة مؤسسة شبرا الخيمة.

شلل مروري بسبب توسعة الطريق الدائري

كما شهد الطريق الدائري المؤدي مناطق مدينة نصر في اتجاه مناطق زهراء المعادي، حالة من الشلل المروري بسبب استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومي لشبكات الطرق، كما سيطرت حالة من التوقف المروري أعلى طريق الأوتوستراد في الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادي اتجاه نفق كارفور المعادي في ساعات الذروة الصباحية.

كما شهدت منطقة وسط البلد صعوبة في الحركة بين السيارات أعلى كوبري أكتوبر وميدان التحرير وشارع طلعت حرب وشارع الجلاء، وأيضًا ظهرت بعض الكثافات المرورية بمنطقة مدينة نصر، بشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وأحمد فخري.

تواجد رجال المرور

من ناحية أخرى، تعمل الإدارة العامة للمرور، على تعزيز تواجدها بالشوارع والميادين اليوم الأربعاء، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور والطرق الدائرية؛ للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة أو المناطق المؤدية للقاهرة الكبري والجيزة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها منعًا للتأخير.

حملات مكثفة

وتواجد رجال المرور بمختلف المناطق بالعاصمة لشن حملات مرورية مكثفة؛ لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق، وللحد من الحوادث وإهمال السائقين.