6 أسئلة من شباب الدارسين في الخارج لوزارة الهجرة

تلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استفسارات لعدد من شباب الدارسين في الخارج، المتعلقة بمعادلة شهادتهم، في إطار فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، والتعاون بين السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ للرد على استفسارات الطلاب حول عدد من الملفات.

وجاءت أبرز الاستفسارات للطلاب المشاركين باللقاء، التي تلقاها «MEDCE»، ومن ثم جرى الرد عليها، على النحو التالي:

أسئلة شباب الدارسين بالخارج المتعلقة بمعادلة الشهادات

1ـ دراسة الهندسة في جامعتي بالخارج 3-4 سنوات، هل من الممكن معادلة الشهادة في مصر؟

معادلة درجة البكالوريوس في الهندسة تعتمد على عدد الساعات المعتمدة Credit Hours التي أتمها الطالب أو ما يناظرها من الوحدات بالنظام الأوروبي ECTS.

وفي حالة عدم إتمام الطالب العدد المطلوب للمعادلة، لا يتم رفض معادلة الدرجة العلمية التي حصل عليها، ولكن يُرفض عدد من المقررات الدراسية التكميلية، يستطيع الطالب دراستها في إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو حتى يمكنه استكمالها في نفس دولة الدراسة «إذا طلب ذلك وعليه الحصول على موافقة لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات قبل البدء في دراسة المقررات التكميلية».

إجراءات معادلة درجة بكالوريوس بالإمارات

2ـ ما هي إجراءات معادلة درجة بكالوريوس من الجامعة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة؟

يتم التقدم بطلب المعادلة عن طريق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وبعد إنهاء الإجراءات الإلكترونية وسداد الرسوم، يتم إرسال ملف طلب المعادلة طبقا للتعليمات الموضحة في البرنامج الإلكتروني بالبريد السريع على عنوان المجلس الأعلى للجامعات.

تستغرق الإجراءات من تاريخ وصول الطلب للمجلس الأعلى للجامعات شهر ونصف إلى شهرين، يتم في نهايتها إصدار وثيقة نهائية يتم إرسالها على عنوان المراسلة الذي يحدده الطالب بالبريد السريع.

وتكون هذه الوثيقة النهائية «شهادة معادلة» في حالة الموافقة على المعادلة أو «إفادة» إذا كان قرار اللجنة المختصة بضرورة استكمال الطالب متطلب معين أو دراسة مقررات إضافية.

والمستندات المطلوبة لمعادلة درجة البكالوريوس هي: شهادة البكالوريوس موثقة (من المكتب الثقافي المصرى/ السفارة المصرية في دولة الدراسة أو من سفارة دولة الدراسة في مصر+ الخارجية المصرية). بيان المقررات الدراسية أو ملحق الشهادة Diploma Supplement (موثق)، إثبات قضاء تدريب الامتياز (للطب وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي) (موثق)، مشروع التخرج (للهندسة)، إفادة من الجامعة بأن الدراسة نظامية full time، صورة من جواز سفر الطالب وقت الدراسة. رسوم الإجراءات للبكالوريوس للمصريين 1500 ج.م. يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للاطلاع على تعليمات التقدم بطلب المعادلة بشكل مفصل www.scu.eun.eg وفقا للمسار التالي: المعادلات/ معادلة الدرجات العلمية/ برنامج المعادلات الإلكتروني.

التسجيل في الإدارة العامة للبعثات

3- هل يجب التسجيل في الإدارة العامة للبعثات حتى يتم معادلة الشهادة مع العلم انني حاصل على إعفاء من التجنيد؟

الدراسة تحت إشراف الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية، إجراء مهم للطالب ويسهل الكثير من إجراءاته في مصر.

قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بشأن ضوابط دراسة الطلاب المصريين في جامعات خارجية، يجري العمل بها من العام الدراسي 2020/2019، كما أن الراغبين في معادلة الدرجات الأجنبية بعد الحصول عليها، اشترط أن تكون الدراسة تحت الإشراف العلمي للإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي، كما أنه يجب فتح ملف بالإدارة العامة للبعثات.

عدد التحويلات بين الجامعات

4- كم عدد التحويلات بين الجامعات مع العلم أنني حاليا في السنة الخامسة؟ - إدارة البعثات لا تسمح غير أن الطالب يحول تحويلة واحدة من دولة لدولة أو مدينة لمدينة ولو الواحد حول أكثر من مرة ميقدرش بأخذ تصريح جيش وهل هذا يؤثر على المعادلة؟

لم يصدر حتى الآن من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، أي قرارات تخص عدد مرات التحويل بين الجامعات الاجنبية اثناء الدراسة.

6- حصلت على الماجستير من جامعة نوتنغهام في إنجلترا ومعهد ITI التابع لوزارة الاتصالات المصرية، كيف يمكن إجراء معادلة؟ مع العلم أنني درست 9 شهور في مصر في المعهد و3 شهور من إنجلترا والشهادة إنجليزية؟

بالنسبة للجامعات الأجنبية التي تقوم بتنظيم دراسة ومنح درجات علمية داخل جمهورية مصر العربية بالتعاون مع جهة مصرية، يجب أن يكون ذلك بموافقة من وزارة التعليم العالي المصرية، وبناء على اتفاقية يتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم عرض الموضوع على لجنة المعادلات فى ضوء هذه المعلومات، وفي حالة عدم القيام بهذه الإجراءات، يتم اعتبار الدراسة تمت بالكامل فى الجامعة الأجنبية، ويكون الطالب مطالبا بإثبات انتظامه في الدراسة وتواجده في بلد الدراسة طوال مدتها.