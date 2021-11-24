«القادة والأركان» تحتفل باليوم الوطني بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

احتفلت كلية القادة والأركان باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973 بحضور 24 ملحقا عسكريا من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت الاحتفالية بعرض تقديمي بواسطة دارسين مصريين ووافدين من الدورة 71 أركان حرب عام لجمهورية مصر العربية، تتضمن الموقع الجغرافي والمناخ والاستثمار والتنمية ورؤية مصر 2030 في مختلف المجالات.

وتضمنت الاحتفالية معارض للأعمال الفنية والتراثية والنماذج الخاصة بحرب أكتوبر، والمشروعات التنموية الاستراتيجية، ونفذها طلبة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومعارض للمطبوعات والملصقات والإصدارات والكتب الخاصة بهيئة الاستعلامات المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، وتخللت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والفنون الشعبية.

واختتمت الاحتفالية، بتقديم رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ملحق دفاع المغرب، درع الرابطة لمدير الكلية، وإهداء درع الكلية لرئيس الرابطة.

وألقى مدير كلية القادة والأركان، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور.

وأكد أنّ الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية والذي يتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، هو توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون، مشيرا إلى أنّ مصر ستظل دوما مؤمنة بأجيال تتواصل وتتعاقب على تبادل المسؤولية وحمل الأمانة لتظل راية الوطن خفاقة.