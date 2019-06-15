شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدورات "68 أركان حرب عام، والدورتين 40 و41 أركان حرب تخصص" من كلية القادة والأركان، والتى تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة، هي: "البحرين، الكونغو، فرنسا، الأردن، كينيا، لبنان، عمان، باكستان، السودان، تنزانيا، اليمن، جنوب السودان، فلسطين".

بدأت مراسم الاحتفال، حسبما أفاد المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، تضمن الأنشطة العملية والتكنولوجية التى نفذها الدارسين وفقاً لأحدث النظم والتكتيكات والتطبيقات المرتبطة بها، لصقل مهاراتهم فى مختلف المجالات العلمية والثقافية والعسكرية المعاصرة.

واستعرض مساعد مدير الكلية، النتيجة النهائية لدارسى الدورات الثلاثة، ثم أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار رئيس الجمهورية، منح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقلَّد وزير الدفاع، أوائل الخريجين من مصر والدول الشقيقة والصديقة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، تقديرا لتفوقهم العلمي والبحثي، وتفانيهم في أداء مهامهم طوال فترة دراستهم بالكلية.

وألقى أقدم الدارسين المصريين، كلمة، أشاد فيها بدور الكلية في الارتقاء بالمستوى العلمي والقيادي للدارسين، وتنمية قدراتهم على الفكر المتجدد، وتطوير الأداء، واتباع الأسلوب العلمي في حل ومعالجة المشكلات، مؤكدا إدراك الخريجين أنهم مقبلون على مرحلة جديدة من العمل الجاد والجهد المستمر داخل وحداتهم وتشكيلاتهم، للوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها للدفاع عن الوطن وشعبه العظيم.

كما قدم أقدم الدارسين الوافدين، الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية، بما لمسوه من رعاية واهتمام داخل وطنهم الثاني مصر، واكتسابهم المبادئ والخبرات الراقية خلال دراستهم بالكلية التى هى مصدر فخر واعتزاز الضباط الدارسين من الدول العربية.

وألقى أحد الدارسين "قصيدة وطنية" ثم أهدى أوائل الدارسين، درع الخريجين، إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة.

وألقى مدير كلية القادة والأركان، كلمة، أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بهذا الصرح العلمي، لما له من دور بارز في بناء أجيال متعاقبة من ضباط القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة المسلحين بالعلم والمعرفة في كل المجالات العسكرية والمدنية.

ونقل وزير الدفاع، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الخريجين الجدد، مشيرا إلى الدور المهم الذى تقوم به كلية القادة والأركان، باعتبارها واحدة من أعرق الصروح العلمية التى أمدت القوات المسلحة المصرية والجيوش العربية بنخبة من القادة والكفاءات العسكرية التى تحمل أمانة الزود والدفاع عن الوطن.

وأوضع القائد العام، أهمية امتلاك عناصر القوة في عالم يموج بالصراعات، وقدم التحية للضباط الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة الذين كانوا حريصين على الاستفادة من إمكانيات كلية القادة والأركان، وكان لوجودهم أثرا بالغا في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين مصر وبلدانهم.

وتنمى وزير الدفاع للخريجين، دوام التوفيق فى خدمة أوطانهم التي نعتز بها، ونرتبط معها بأوثق علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ووجه القائد العام في كلمته، التحية إلى أرواح الشهداء ولأسرهم الذين بذلوا الغالي والنفيس وجادوا بالنفس من أجل عزة الوطن، منوها إلى ضرورة إكمال مسيرة عطائهم، وأن نبني على تضحياتهم والتي سُطِّرَت بأحرف من نور في ذاكرة التاريخ.

حضر مراسم الاحتفال، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، وعدد من قادة القوات المسلحة، والسفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية، وقدامى مديرى كلية القادة والأركان.