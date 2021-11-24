«خطة النواب» توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

التعريفة الجمركية

وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، المشار إليه وفقًا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وتضمنت المادة الثانية: «ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره».