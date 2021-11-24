السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المحاور التي تم إنشاؤها مؤخرا، للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى.

استعراض مجموعة الكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري

وجرى استعراض مجموعة الكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري، التي حققت الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة، ومناطق وأحياء شرق القاهرة، التي ساعدت في اقتصار زمن ومسافة الانتقال للمواطنين، وحققت السيولة المرورية.

كما جرى استعراض عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس، بالعمل على أن يجري تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكل الخدمات.

تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد كذلك عرض التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروعات المتنوعة النشاط، سواء الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس، بالاستفادة من تلك الأراضي، على نحو يتكامل مع عملية التنمية الجارية بالدولة.

السيسي يوجه بتطبيق أرقى التصميمات الهندسية بالعاصمة الإدارية

كما جرى عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن سير العمل بشبكة الطرق والمحاور داخل العاصمة الإدارية، حيث وجه الرئيس، بتطبيق ارقي التصميمات الهندسية، وأكبر توسعة ممكنة في كل المداخل المؤدية إليها من كل الاتجاهات، وذلك في سياق معماري حديث ذي طابع حضاري، خاصةً المساحات الخضراء والغابات الشجرية، وذلك على نحو يتسق مع طبيعة العاصمة الإدارية الجديدة، وما تجسده من الانتقال إلى الدولة الحديثة بمفهومها الشامل.