السيسي: مصر تدعم جميع الشعوب الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه «انطلاقا من أهمية تجمع الكوميسا بالنسبة للاقتصاد الوطني المصري، وإيمانا بالواجب الملقى على عاتقنا للمساهمة في تحقيق أهداف تجمع الكوميسا، خلال عام رئاستنا للتجمع، وفي ضوء ما عرضناه على سيادتكم من مساعٍ وأهداف، نرجو تحقيقها في عدد من المجالات المقترحة لتعزيز التعاون فيها خلال هذا العام».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له في أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، التي يترأسها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبثتها قناة «Extra News» الفضائية: «أدعوكم جميعًا للمشاركة في تنفيذ هذه الرؤية والمساعدة في تحقيق تلك المساعي والأهداف، على النحو الذي يخدم مصالح وأهداف شعوب دول الكوميسا».

السيسي يهنئ قاضي محكمة عدل الكوميسا على توليها المنصب

وتابع: «قبل الختام، لا يمكننا أن ننسى تهنئة السيدة قاضي محكمة عدل الكوميسا على تولي مهام منصبها، والسادة المفوضين الجدد، بمفوضية الكوميسا، والسادة أعضاء لجنة حكماء الكوميسا، ونسأل الله أن يوفقهم في مهامهم الجديدة بما فيه صالح الدول الأعضاء، كما أتوجه بالتهنئة إلى الحائزين على جوائز الابتكار والإعلاميين الحائزين على جوائز التميز بإقليم الكوميسا، مؤكدًا على دورهم ودور كافة وسائل الإعلام في خدمة أهداف التكامل الاقتصادي للتجمع».

واستكمل: «بنهاية هذا اليوم المليء بالنتائج المثمرة والبناءة اسمحوا لي أن أغتنم الفرصة لأدعوكم جميعًا في المشاركة لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق مساعي وأهداف الكوميسا على النحو الذي يخدم مصالح شعوبنا، ونؤكد على دعم مصر الكامل ومساندتها المستمرة لجميع الشعوب الأفريقية في مسيرتها لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، وإننا على يقين من قوة وعزيمة شعوب القارة لقيادة دولها لتحقيق السلم والعدالة، والأمن والاستقرار، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية».

وأخيرا، أعلن السيسي عن انتهاء أعمال القمة الـ21 داعيا الله أن يوفق الجميع لتحقيق ما تصبوا إليه الشعوب من طموحات وآمال.