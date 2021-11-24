طيبة الإنباري تشيد بنجمة «ذا فويس» بعد «لو بدالي»: صاحبة صوت مرهف

كشفت المنتجة طيبة الإنباري، عن تفاصيل تعاونها مع المطربة دموع تحسين، نجمة برنامج المسابقات الشهير «ذا فويس»، في أغنيتهما الجديدة «لو بدالي» التي طرحت قبل أيام عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تجاوز عدد مشاهديها حاجز المليون مشاهدة.

وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها سعيدة بالأصداء الإيجابية التي حققتها أغنية نجمة برنامج المسابقات الشهير «ذا فويس» مع الجمهور، واحتلالها قائمة الأغاني الأعلى مشاهدة واستماعا في العراق والأردن وعدد من دول الخليج، مضيفة أنها سعت مع دموع تحسين لتقديم أغنية هادفة تنال إعجاب الجمهور العربي بمختلف فئاته وأطيافه.

طيبة الإنباري: قررت التعاون مع دموع تحسين منذ ظهورها الأول

وأثنت طيبة الإنباري بالمطربة دموع تحسين نجمة «ذا فويس»، وإحساسها في الغناء، مؤكدة أنها مطربة صاحبة صوت مرهف، ونجحت في تقديم نفسها عبر برنامج المسابقات «ذا فويس»، إذ أنها بمجرد استماعها إلي صوتها كموهبة شابة آنذاك، استشعرت موهبتها الغنائية وقررت التعاون معها في أغنية «لو بدالي».

وأشادت بالشاعر حيدر الأسير وإبداعه في كتابة الأغنية، حيث نجح بمعانيه وسلاسة كلماته في توصيلها للمتلقي، وكذلك الحال بالنسبة للملحن محمود الغياث والموزع عثمان عبود، اللذين قدما لحنا تناغم مع الكلمات بشكل فاق التوقعات، لافتة إلي أن الأغنية تم تسجيلها داخل أحد استوديوهات الصوت في دبي.

أستعد لتقديم مشاريع لن تقل عن «لو بدالي»

وفي سياق مختلف، كشفت طيبة الإنباري عن استعدادها لخوض تجارب إنتاجية جديدة في مجال الغناء خلال الفترة المقبلة، ولكنها تحفظت عن ذكر تفاصيل أي منها في الوقت الراهن لحين اكتمال المشاريع بشكل نهائي، ولكنها استدركت بقولها: «أستعد لتقديم مشاريع لن تقل في مستواها عن لو بدالي، وأتمني تحقيقهم لنفس النجاح عند طرحهم عبر المنصات الإلكترونية».