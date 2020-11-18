بإطلالة شبابية.. سميرة سعيد تستعد لنهائي "ذا فويس سينيور"

نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة إطلالتها في حلقه النهائيات من "ذا فويس سينيور"، مساء اليوم.

وعلقت سميرة سعيد، قائلة: "من مستعد لمشهد الحلقة النهائية من ذا فويس سينيور؟".

وانتهي الأسبوع الماضي مرحلة نصف النهائي؛ إذ تمت تصفية صوتين من مجمل 4 أصوات في كل فريق.

وظهرت سميرة سعيد في إطلالة جديدة شبابية؛ إذ ارتدت فستانا أسودا مع قصة شعر قصير.

وكان الاسبوع الذي يسبقة مرحلة اختبارات الصوت لبرنامج "ذا فويس سينيور"؛ لتكمل عدد الأصوات 16 صوتا، أي 4 أصوات لكل شخص في لجنة التحكيم.

وتصدر برنامج "ذا فويس سينيور"، بعد انطلاق أولى حلقاته، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مصر ولبنان، وحازت علي جماهيرية عالية؛ إذ لاقت الحلقة مشاهدات عالية.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "ذا فويس سينور" بتابلوه غنائي ضم مجموعة المدربين، وهم نجوى كرم، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين، الذين قدموا أغنية "التوبة" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كما عُرضت كواليس طريفة بين المتسابقين الذي تعدت أعمارهم الخمسين ولجنة التحكيم.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول، بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي أتاحت للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضا "ذا فويس كيدز" الذي كشف مواهب الأطفال الصغار، فيما يستهدف "ذا فويس سينيور" شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.