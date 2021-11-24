بعد حادث رشوة البحيرة.. طرق إبلاغ الرقابة الإدارية عن فساد الموظفين

خلال الساعات الأخيرة، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا رسميا كشفت فيه عن ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة، مما يدفع للتساؤل، لو تعرضت لموقف مع موظف فاسد يطلب رشوة، كيف يمكن إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية؟

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات الإبلاغ عن فساد الموظفين لهيئة الرقابة الإدارية، وفق الموقع الرسمي للهيئة على الانترنت، في السطور التالية..

طرق إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن فساد الموظفين

وتقدم وهيئة الرقابة الإدارية للمواطنين عدة طرق يمكن من خلالها تقديم شكوى ضد فساد الموظفين، مثل طلب رشوة مالية وما إلى ذلك ..

مكتب خدمة المواطنين

تقديم الشكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية، يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

البريد العادي

ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بصندوق بريد رقم 111 هليوبوليس.

البوابة الإلكترونية للهيئة

من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg، ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم اختيار "إرسال شكوى"، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

الفاكس

ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى.

وسوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.​

الشكاوى التي تستقبلها الرقابة الإدارية

وتستقبل هيئة الرقابة الإدارية شكاوى المواطنين فيما يخص الآتي..

أوجه الخلل والقصور في الجهاز الإداري بالدولة.

مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

إهمال العاملين فى أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.