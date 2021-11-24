فلسطين تستعد للانتخابات المحلية بـ 6299 مرشحا ضمن قوائم حزبية ومستقلة

تستعد فلسطين لخوض الانتخابات المحلية على مرحلتين، حيث ستقام الانتخابات أولا في المناطق ج في الضفة الغربية، ثم في المناطق «أ، ب»، حيث تتنافس 765 قائمة انتخابية على مجالس 329 هيئة محلية في الضفة الغربية، بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية.

كما أنهت محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية الفلسطينية النظر في الطعون التي قدمت إليها ضد قرارات اللجنة برفض ترشح قوائم ومرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الفلسطينية 2021، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتلقت المحكمة خلال الفترة القانونية 13 طعنًا، منها 5 طعون قدمت أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في رام الله، و6 أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في نابلس، وطعنان أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في بيت لحم.

تسجيل 277 قائمة حزبية تمثل حزبا سياسيا

وتشير البيانات إلى تسجيل 277 قائمة حزبية تمثل حزبا سياسيا أو ائتلاف أحزاب، و488 قائمة مستقلة، وبلغ عدد المرشحين في القوائم 6299 مرشحا بينهم 1599 سيدة، وأجريت آخر انتخابات محلية في الضفة الغربية، عامي 2017 - 2018، تمكنت خلالها حركة فتح الفلسطينية من الفوز بغالبيتها، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن حركة حماس تحاول توسيع رقعة عملها وشعبيها في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة الفلسطيني فقط، حيث اعتبر المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية أن حماس مطالبة بمراجعة سياساتها تجاه السلطة وتجاه مواطني الضفة حيث يرى هؤلاء المواطنون أن حماس تستعملهم كورقة ضغط لا أكثر ولا تولي أي اهتمام بالصالح العام.

وأفادت وكالة «سبوتنيك»، أن الضفة الغربية تعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا مختلفا عن قطاع غزة وذلك نظرا للاستراتيجية التي انتهجتها السلطة الفلسطينية منذ قيامها التي تولي اهتماما كبيرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ولا تستعمل المقاومة إعلاميا مثلما تفعل حركة حماس.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية تتبنى خيار المقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي لا محيد عنه حتى لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية المزيد من الذرائع لاستهداف الشعب الفلسطيني.

كما أوضحت إحدى الدراسات المسحية الأخيرة انكماشا واضحا في الكتلة الانتخابية لحماس في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وذلك لعدة عوامل أهمها تخوف الفلسطينيين من تحول الوضع على الأراضي الفلسطينية إلى وضع مشابه لقطاع غزة، الذي يعتمد أكثر من 80 % من سكانه على المساعدات الدولية لتوفير قوتهم اليومي في ظل انفجار ديموغرافي غير مسبوق.

مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة تستعد بفاعليات عديدة

وبالتزامن مع المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، بدأت مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الشراكة بين لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية خاصة لفئات ذوي الإعاقة والشباب والنساء، وتعزيز الرقابة المجتمعية على الالتزام بأحكام قانون الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالصرف على الدعاية الانتخابية، إلى جانب التدريب على استخدام منصات الإعلام الجديد كإحدى أدوات التوعية في الانتخابية ووسيلة لمكافحة الأخبار الكاذبة، بحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.