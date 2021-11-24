العثور على 21 حمارا مذبوحا ومسلوخ الجلد في بني سويف خلال شهر

عثر أهالي الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخ الجلد بجوار مصرف مغاغة في نطاق القرية، ليرتفع عدد الحمير التي جرى العثور عليها مذبوحة ومسلوخة الجلد خلال الشهر الحالي إلى 21 حمارا، عقب العثور على 8 حمير أخرى بإحدى قرى مركز بني سويف.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وفوجئ مزارعو قرية الشقر التابعة لمركز الفشن بالعثور على 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً ومسروق منها الجلود والأذن والذيول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال دكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري: «أبلغنا عدد من الأهالي بعثورهم على حمير مذبوحة ومسلوخة الجلد بقرية الشقر يصل عددها إلى 13 حمارا، بالإضافة إلى أنه مطلع الشهر الجاري عثر الأهالي على 8 حمير في إحدى قرى مركز بنى سويف».

دفن الحمير المذبوحة بالمدافن الصحية

من جانبه، قال مصدر بالوحدة المحلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحمير النافقة أو المذبوحة والمسلوخة يتم رفعها وإلقاؤها في المدافن الصحية، في ظل تعقب رجال الأمن لهوية من يقوم بمثل تلك الأعمال المحظورة.

نقيب البيطريين: جلود الحمير تصدر للخارج لاستخدامها في المنشطات الجنسية

من جانبه، كشف الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطري السابق ببني سويف، نقيب البيطريين الحالي بالمحافظة، سبب قيام بعض معدومي الضمير بذبح الحمير وسلخ جلودها قائلا: «ذبح الحمير بصفة عامة ممنوع إلا لحدائق الحيوان التي تستخدم الحمير في تغذية الحيوانات داخلها مثل الأسود، إلا أنه منذ سنوات ليست بالكثيرة أقدم عدد من معدومي الضمير على ذبح الحمير بطرق غير قانونية وسلخ جلودها لتصديرها للخارج مقابل مبالغ كبيرة تتخطى سعر الحمار أضعاف ثمنه، وبخاصة إلى إحدى الدول شرق آسيا التي تستعمل جلود الحمير في المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات».