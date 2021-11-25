رئيس «هليوبوليس» عن الاعتداء على طفل: جميع الأعضاء على قلب رجل واحد ضد ما حدث

كشف عمرو السنباطي، رئيس نادي هليوبوليس، عضو مجلس النواب، تفاصيل واقعة الاعتداء على طفل داخل النادي، على يد أحد الأعضاء، مؤكدا أن جميع الأعضاء على قلب رجل واحد، ضد ما حدث.

وأوضح «السنباطي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»: «ولدين بيتمرنوا مع بعض، بينهم احتكاك عادي لم يصل للمشاجرة، فاعتدى والد أحدهما على زميل ابنه، كاميرات النادي صورته، واتخذنا إجراء حاسم وقاطع».

فصل سنة وعرض على الجمعية العمومية لإسقاط العضوية

وأوضح رئيس نادي هليوبوليس، أنه جرى توقيع أقصى عقوبة، وهي فصل سنة وعرض على الجمعية العمومية لإسقاط العضوية: «هذا الاعتداء تصرف غريب لا تبرير له، واستخدمنا اللوائح لتوقع أقصى عقوبة»، لافتنا في الوقت ذاته إلى أن الواقعة فردية وغريبة، وجرى تغطية جميع أنحاء النادي بكاميرات مراقبة قبل عاميين لتحقيق الأمن.

النادي يمثل أسرة متجانسة

وشدد رئيس نادي هليوبوليس: «احنا في النادي مش متعودين على مثل هذه الحوادث، النادي يمثل أسرة متجانسة بتقف جنب بعض من قديم الأزل، الرد الواضح من الجمعية العمومية متجه نحو إسقاط العضوية للشخص المعتدي؛ لأنه لابد من وجود مثل وقدوة وإعطاء درس لأي شخص لعدم تكرار هذا الفعل».