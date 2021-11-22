قرار جديد من إدارة نادي هليوبوليس في واقعة الاعتداء على طفل: إيقاف عام

أصدر نادي هليبولويس برئاسة عمرو السنباطي، بيانا بشأن واقعة تعدي أحد أعضاء النادي على طفل داخل النادي، ظهر السبت الماضي، والتي قرر على إثرها مجلس الإدارة إيقاف العضو لمدة عام، مع دراسة فصله نهائيا، وانتظار قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن، بعد الواقعة المؤسفة التي رصدتها الكاميرات.

وجاء نص البيان على النحو التالي: «السيدات والسادة أعضاء نادي هليوبوليس الكرام، تربينا جميعا في هذا الصرح العريق على الأخلاق والاحترام المتبادل بين الجميع».

وأضاف: «بصفتي عضو منكم في المقام الأول، ورئيس مجلس إدارة النادي، وتقع علي عاتقي مسؤولية أمن وسلامة كل عضو، أؤكد لكم أنه لا تهاون في خرق أهم رابط يجمعنا ألا وهو أخلاقيتنا وتحضرنا ورقينا وإنسانيتنا المعهودة، لا تهاون في أي حق من حقوق أي عضو، فالجميع متساوٍ في الحقوق والواجبات، لا تهاون في أمن وأمان أي عضو كبير أو صغير».

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