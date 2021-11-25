موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمان السيناريست محمد نبوي.. مسجد الحصري

استقرت أسرة السيناريست الراحل «محمد نبوي»، على موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمانه، بعد أن وافته المنية صباح اليوم، وكان لخبر رحيله صدمة كبيرة بين محبيه في الوسط الفني وأقاربه .

موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمان السيناريست محمد نبوي

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على السيناريست محمد نبوي بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري في 6 أكتوبر، على أن يتم نقل الجثمان بعد الصلاة لدفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

أهم أعمال السيناريست محمد نبوي

وقدم السيناريست محمد نبوي عددا من الأفلام الكوميدية، وكانت بدايته مع «عوكل» عام 2004، مع الفنان محمد سعد، وقدم معه عددا من الأعمال الفنية من بينها «تتح، وفيفا أطاطا» .

وتميز السيناريست محمد نبوي بتقديم الأعمال الكوميدية، حيث قدم مع الفنان هاني رمزي فيلم أسد و4 قطط، وقدم مع الفنان أحمد أدم فيلم القرموطي في أرض النار، وقدم مع الفنان رامز جلال فيلم شبه منحرف، وشيكامارا، وحبيبي نائمًا مع مي عز الدين.

وقدم السيناريست الراحل أيضا «يا تصيب يا تخيب، وتياترو مصر الموسم الثالث»، ومسلسل عائلة زيزي، وآخر عمل كان فيلم «صابر وراضي»، مع الفنان أحمد آدم.

وفاة السيناريست محمد نبوي

وأعلن أحد أقارب السيناريست محمد نبوي، وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث دوّن: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي، وصلاة الجنازة بعد الظهر بمسجد الحصري، والدفن بعد الصلاة في مقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر».

أخر منشوراته عن الراحلة سهير البابلي

ونعى الراحل الفنانة الراحلة سهير البابلي منذ 4 أيام، وكتب آخر منشور له عن الموت، وقبله فيديو لجبر خاطر أحد ملمعي الأحذية، وعليه تعليق: «وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم».