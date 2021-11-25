وفاة السيناريست محمد نبوي مؤلف «عوكل».. آخر منشور له «نعي سهير البابلي»

توفي السيناريست محمد نبوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وستشيع جنازته بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ويوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وأعلن أحد أقارب محمد نبوي، وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، قائلا: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري، والدفن بعد الصلاة بمقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر».

أبرز أعمال السيناريست محمد نبوي

والسيناريست محمد نبوي قدم عددا من الأفلام الكوميدية، وكانت بدايته مع «عوكل» عام 2004، مع الفنان محمد سعد، بجانب «تتح، وفيفا أطاطا».

كما قدم «نبوي» فيلم «شيكامارا، وحبيبي نائمًا مع مي عز الدين، وأسد وأربع قطط، وسامي أكسيد الكربون، وتوم وجيمي، وشبه منحرف مع رامز جلال، والمش مهندس حسن مع محمد رجب، والقرموطي في أرض النار مع أحمد آدم».

وقدم السيناريست الراحل أيضا «يا تصيب يا تخيب، وتياترو مصر الموسم الثالث»، ومسلسل عائلة زيزي، وآخر عمل كان فيلم «صابر وراضي»، مع الفنان أحمد آدم.

خريج كلية الحقوق

وبحسب حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، فإن محمد نبوي خريج كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعضو في نقابة المهن السينمائية.

وكان قد نعى الفنانة الراحلة سهير البابلي منذ 4 أيام، وكان آخر منشور له عن الموت، وقبله فيديو لجبر خاطر أحد ملمعي الأحذية، وعليه تعليق: «وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم».