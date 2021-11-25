توريد 3 أجهزة أشعة مقطعية جديدة لمستشفيات كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة فتم توفير العديد من الأجهزة خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرًا أن الدولة حريصة على دعم المستشفيات بتلك الأجهزة، لتقديم خدمات طبية لأهالينا بالمحافظة، مؤكدًا أن عدد أجهزة الأشعة المقطعية التي توفرت للمستشفيات العامة والمركزية 10 أجهزة منهم جهازان بمستشفى كفر الشيخ وجهاز بمستشفى سيدي سالم، وجهاز بمستشفى برج البرلس، وجهاز بمستشفى الحميات، وتم دعم المستشفيات ببقية الأجهزة.

دعم مستشفيات كفر الشيخ بأجهزة أشعة مقطعية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم دعم المستشفيات بالعديد من الأجهزة الطبية والحضانات، لخدمة أهالينا بالمحافظة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم تركيب جهاز أشعة مقطعة بمستشفى سيدي سالم المركزي، ووصل لمستشفى الحميات ومستشفى البرلس جهازا أشعة مقطعية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفيات المحافظة تشهد طفرة كبيرة في توفير الأجهزة المتعددة وأهمها الأجهزة المقطعية لخدمة أهالي المحافظة.

مدبولي يوجه بدعم مستشفيات كفر الشيخ

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه في وقت سابق، بدعم مستشفيات كفرالشيخ، بالأجهزة الطبية وذلك لمواجهة جائحة كورونا وخاصة أجهزة التنفس الصناعي والأشعة المقطعية بأنواعها، وجرى توريد عدة أجهزة لمستشفيات المحافظة خلال الفترة الماضية، تسهيلا على المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

وزارت لجنة من وزارة الصحة، بعض المستشفيات لبحث احتياجاتها من الأجهزة وأسطوانات الأكسحين، كما أطمئنت على صيانة شبكات الأكسجين بالمستشفيات خاصة بمستشفيات العول وأقسامه، فضلًا عن إجراء الصيانة الدورية للشبكات.