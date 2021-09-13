مستشفيات كفر الشيخ تسجل 45 إصابة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة

سجلت مستشفيات كفر الشيخ، نحو 45 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، ما يؤكد أن هناك زيادة في أعداد الإصابات خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا التي اجتاحت العالم منذ شهر يوليو الماضي، وتزايدت الإصابات المؤكدة داخل المستشفيات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، أن هناك تزايداً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، لكنها لازالت في الحدود الطبيعية وفق استيعاب المستشفيات والأسرة للمصابين، مشيراً إلى أن هناك حالة من الإهمال فيما يخص ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بين المواطنين: «الحالات بتزيد والناس مش واخدة بالها، لسنا عندنا أماكن في المستشفيات تستوعب أعداد كبيرة لكن لابد أن ينتبه المواطنون أننا في موجة رابعة وهو ما يعني التزام بالإجراءات الاحترازية».

الصحة تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية

ويجري تقديم العلاج اللازم للمصابين الذين يتم حجزهم داخل أقسام العزل بمختلف المستشفيات، وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من قبل وزارة الصحة والسكان، فيما تستقبل عيادات التنفسية بكافة المستشفيات العامة والمركزية، عشرات المواطنين بشكل يومي وتُصنف حالاتهم ما بين اشتباه كورونا وحالات إيجابية وفقا لتحاليل الـpcr، كما يجري توجيه بعض المواطنين ممن لاتستدعي حالتهم الحجز في المستشفيات للعزل منزلياً مع توفير بروتوكول العلاج لهم.

وناشدت مديرية الشئون الصحية المواطنين بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وارتداء الكمامات خلال التنقل ومنع الاختلاط، فضلا عن تطهير الأيادي بالمطهرات.