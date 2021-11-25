بـ3 لغات.. مصر للعالم عن «إيديكس 2021»: سيضم مشاركين لأكثر من 40 دولة

تستعد مصر لانطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» في دورته الثانية، المُقرر انعقاده في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 29 نوفمبر المقبل، وحتى 2 ديسمبر 2021.

واستعداداً لهذا الحدث الضخم، أعدت السلطات المصرية تقارير معلوماتية «إنفوجرافات» بشأن أهداف ومجالات عمل المعرض وأبرز الأرقام المتوقعة بشأن المعرض الضخم بثلاث لغات، هي كلاً من العربية، والإنجليزية، والفرنسية، لتوصيل الرسالة الخاصة بالمعرض لأكبر شريحة ممكنة؛ حيث أن تلك اللغات الثلاث هي أكثر اللغات المستخدمة حول العالم.

وحسب «الإنفوجرافات»؛ فإن المعرض من المُقرر أن يضم أنظم التسليح، والصناعات الدفاعية، والصناعات العسكرية.

وسُيشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» أكثر من 30 ألف زائر، ونحو 400 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية، ومشاركون من أكثر من 40 دولة حول العالم.

ويهدف «المعرض»، إلى تبادل الخبرات والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية، وتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة المشاركة في المعرض، فضلاً عن فتح آفاق جديدة من التعاون العسكري بين مصر ودول العالم.