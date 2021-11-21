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تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق «إيديكس 2021» في 29 نوفمبر

كتب:

محمد مجدي
01:21 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
لوجو معرض إيديكس 2021

لوجو معرض إيديكس 2021

تستضيف جمهورية مصر العربية، فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المُعِدَّات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً في هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

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