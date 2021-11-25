برامج تدريبية لرفع الوعي البيئي للطلاب التابعين لـ«الكفاية الإنتاجية»

نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية البيئية، برنامجا تدريبيا لتوعية الطلاب بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، بكيفية اتباع إجراءات السلامة المهنية للحفاظ على الصحة والبيئة، ليكونوا أشخاص فاعلين ومؤثرين في البيئة بشكل إيجابي، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل على رفع الوعي البيئي لشرائح المجتمع، حيث تنفذ الحملات بمحافظات الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2021.

أهداف البرنامج التدريبي

ويهدف البرنامج إلى تنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب بالقاهرة والمحافظات، حيث ترتبط طبيعة الدراسة بمصلحة الكفاية الإنتاجية بالبيئة بشكل مباشر، ما جعلها من الفئات المستهدفة، حيث يدرس الطلاب العديد من الحرف مثل ميكانيكا السيارات والنسيج وورش الكهرباء والخراطة واللحام التي قد ثؤثر على البيئة بشكل سلبي.

وتضمن البرنامج التدريبي تنفيذ مجموعة من الندوات عن البيئة وأشكال التلوث والموارد وكيفية الاستفادة منها بشكل يضمن استدامته للأجيال المقبلة، إضافة إلى دور الطلاب في الحفاظ على البيئة المحيطة وتوعية المجتمع المحيط، كما تضمن البرنامج تنفيذ مسابقات بيئية للطلاب المشاركين وتوزيع هدايا عينية بسيطة لتحفيزهم على التفاعل والمشاركة.

متابعة دورية وتقييم الأبحاث

ويتولى المسؤولمون عن تنفيذ الحملات، المتابعة الدورية مع مديري المراكز ومسؤولي الأنشطة، على أن يقدم الطلاب أبحاث علمية في مجال البيئة، يتم تقييمها وتكريم أصحاب الأبحاث الفائزة من خلال إدارة المركز أو المصلحة.