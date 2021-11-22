وزيرة البيئة تستقبل وفدا من طلاب مدرسة النيل للعبور لنشر الوعي البيئي

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفدا من طلاب ومدرسي مدرسة «النيل للعبور»، لمناقشة مدى وعي الطلاب بالقضايا البيئية وتطبيقهم للممارسات الإيجابية المتعلقة بالبيئة سواء داخل المدرسة أو خارجها ليكونوا سفراء للبيئة ويمكنهم نشر هذه الثقافة بين أقرانهم.

استعرض الأنشطة المختلفة للحفاظ على البيئة

وخلال اللقاء استعرض الطلاب الأنشطة المختلفة التي يقومون بها للحفاظ على البيئة سواء من خلال زراعة الأشجار أو استغلال المخلفات البلدية التي يتم تجميعها من المدرسة في تنفيذ أعمال فنية أو غيرها من الأنشطة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن هناك تعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية داخل المناهج التعليمية لخلق جيل واعي بأهمية الحفاظ على البيئة من حوله ليكون قدوة لغيرهم.

تشجير الشوارع والميادين

ووفقا لبيان صحفي، أوضحت وزيرة البيئة، المجالات المختلفة التى تعمل عليها وزارة البيئة من تشجير الشوارع والميادين وبعض الأماكن الأخرى، والعمل على الحفاظ على جودة الهواء وهو ما يظهر جلياً في جهود وزارة البيئة بشأن منظومة السحابة السوداء للحد من نوبات تلوث الهواء، بالإضافة إلى جهودها في الحفاظ على جودة المياه، علاوة على جهود الوزارة في مجال المخلفات سواء مخلفات بلدية أو مخلفات عضوية أو إلكترونية، بالإضافة إلى السيطرة على الحرائق التي تنشب من المقالب العشوائية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود في مجال الحفاظ على الموارد داخل المحميات الطبيعية وكذلك العمل على دمج السكان المحليين في صون مواردها والحفاظ عليها، كما تطرقت خلال اللقاء إلى تعريف الطلاب بمفهوم تغير المناخ ومدى تأثيره على حياة الإنسان وضرورة الحد من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها وتشكل خطورة على المناخ وما تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الوزارت المعنية للتصدي لآثار تغير المناخ.

زيادة الندوات التوعوية للطلاب

وطالبت وزيرة البيئة، بضرورة زيادة الندوات التوعوية للطلاب والعمل على رفع وعيهم بالقضايا البيئية المختلفة من خلال عقد ورش عمل لتدريب الطلاب على استخدام المخلفات في تنفيذ الأعمال الفنية وكيفية إعادة استخدامها بالشكل الأمثل وكذلك تعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وفوائدها، وأثنت الوزيرة على أفكار الطلاب لكيفية الحفاظ على البيئة وتشجيع زملائهم على الممارسات الإيجابية نحو البيئة.