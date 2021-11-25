نائب: الموافقة على توصيل الصرف الصحي لـ9 قرى بكفر الشيخ بـ210 ملايين جنيه

أعلن النائب يونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب بدائرة الحامول- بطليم وبيلا، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توصيل الصرف الصحي، لـ9 قرى في مركز بلطيم وهي: «الزهراء، الحماد، العياش الشرقي والغربي، وعميرة الشرقية والغربية، الدعاء، المستقبل، والمساكن»، وذلك لتخفيف العبء عن مواطني هذه القرى.

210 ملايين جنيه لتوصيل الصرف الصحي

وقال يونس عبد الرازق، لـ«الوطن»، إن موافقة رئيس الوزراء جاءت بإسناد توصيل الصرف الصحي لهذه القرى، بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب للتنفيذ الفوري وربطها على محطه مصيف بلطيم باعتماد مالي نحو 210 ملايين جنيه، وذلك لانخفاض منسوب هذه القرى ما يعرضها للغرق خلال نوات المطر.

أضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة من وزارة الإسكان قد عاينت مواقع التنفيذ لبدء التنفيذ الفوري، وتبين أن محطة الصرف الصحي بمصيف بلطيم لهذه الأماكن تستوعب التصريفات.

وفي سياق مختلف، أكد النائب على انه جرى توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى برج البرلس، وذلك بعد تقديمه طلب إحاطة بمجلس النواب لوزارة الصحة، وحيث جاء توريد 16 جهاز مقطعية ضمن 6 أجهزة جرى توريدهم للمستشفيات بعد شرائهم من هيئة الشراء الموحد.

هيام الطباخ تتقدم بطلب إدراج عمال «السركي» تحت مظلة التضامن

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إدراج عمال «السركي» بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، تحت مظلة برامج وزارة التضامن تحقيقا لمبادئ الدولة بمساعدة كل فئات المجتمع بشمولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت هيام الطباخ، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن عمال «السركي» بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، يأملون في التكرم بالاستفسار عن وضعهم بخطط الوزارة التكافلية، وهل سيتم إدراجهم تحت أي منها أم أنه في خطط الوزارة برنامج عام لهم كما لغيرهم من الفئات في مبادرات الوزارة الفاعلة؟.

كما تقدمت النائبة بطلب إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لتبني الوزارة استحداث يوم إجازة أسبوعي مدفوع الأجر لعمال «السركي» بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بأنهم يعملون طوال الـ 30 يوما شهريا بدون أي حوافز أو مكافآت.