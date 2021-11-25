«الحاصلات الزراعية»: مخزون البقوليات آمن ويكفي الاستهلاك المحلي

أكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أن مخزون السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية وتحديداً الحاصلات الزراعية والبقوليات، آمن ويكفي للاستهلاك المحلي، وقال «إدريس»، في بيان، إن بعض الحاصلات الزراعية والبقوليات شهدت زيادة ترواحت بين 20 و30% تأثرًا بأزمة التضخم العالمي وأزمة الغذاء ونقص الطاقة العالمية.

زيادة أسعار الحاصلات الزراعية فى صالح الفلاح

وأوضح أن زيادة أسعار الحاصلات الزراعية في صالح الفلاح المصري، الذي يعاني من زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة أسعار الأسمدة، لافتاً إلى أن الحاصلات الزراعية جزء منها مستورد، وجزء يتم زراعته محليا وبه وفرة في الإنتاج، ويتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي مثل الفاصوليا والفول عريض الحبة.

وقال «رئيس الشعبة»، إن أسعار الشحن عالميًا شهدت ارتفاعات تخطت 400% خلال الفترة الماضية، وبالتالي انعكست على السلع المستوردة في كل القطاعات ومنها الحاصلات الزراعية والبقوليات التي تستورد من الخارج، أما الجزء المنتج محليًا فيوجد وفرة واكتفاء ذاتي مثل سلعة الأرز وكذلك الفاصوليا البيضاء وبعض المحاصيل الأخرى مثل البطاطس والموالح والخضروات، ويتم تصدير كميات كبيرة منها للخارج.

%85.. نسبة استيراد مصر من الفول رفيع الحبة

وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 85% من استهلاكنا من الفول رفيع الحبة، ونستورد من 95 إلى 98% من استهلاكنا من العدس ونستورد نحو 80% من اللوبيا، ونستورد 100% من الحمص، لافتًا إلى أن أسعار الفول فى الأسواق سجلت للفول المستورد قيمة تتراوح بين 9 آلاف حتى 10 آلاف و400 جنيه للطن وفقا لجودة المنتج في الجملة، ويصل في التجزئة ما بين 14 إلى 18 جنيها للكيلو مقارنة بـ 12 و16 جنيها.

الصادرات المصرية ترتفع 5 ملايين طن لأول مرة

وارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوزارة الزراعة وأهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت «الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب والبطيخ».