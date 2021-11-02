«الحاصلات الزراعية»: لا زيادة في سعر الفول.. الكيلو بـ9 جنيهات

كشف الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عدم صحة الأنباء حول زيادة أسعار الفول نهائيا.

وكشف «إدريس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن كل ما يتعلق بأسعار الفول، موضحا أنه في بداية العام الحالي تراجعت الأسعار من 9 جنيهات إلى 8.50 لسعر كيلو الفول، نتيجة استمرار الإغلاق، نتيجة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وتراجع الطلب خصوصا مع إغلاق المدارس والجامعات.

زيادة الإقبال على الفول بعد عودة الدراسة

وأوضح «إدريس» أن الفترة الحالية شهدت زيادة الإقبال على الفول بعد عودة الدراسة في المدارس والجامعات، كما أن السماح بعودة عمل المطاعم بقوة مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ساهم في زيادة الطلب على الفول، خصوصا أن طبق الفول هو من أساسيات الموائد المصرية، لافتا إلى أن زيادة الطلب على الفول أدى إلى ارتفاع سعر الكيلة بقيمة 50 قرشا، ليصل إلى 9 جنيهات، كما كان في بداية هذا العام قائلا: «الأسعار رجعت إلى معدلها الطبيعي منذ بداية العام»، مؤكدا أنه لا صحة لارتفاع سعر الفول خلال تلك الفترة لأنه عاد إلى سعره الطبيعي دون أي زيادة.

وأشار رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرف التجارية إلى أنه مع فرضية ارتفاع السعر، فالارتفاع لن يزيد عن حدود الـ20% فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية وسط موجات التضخم الاقتصادي التي تضرب العالم حاليا، خصوصا مع نقص المعروض وزيادة الطلب.

أسعار الفول لن تشهد زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة

وطمئن إدريس، المواطنين بأن أسعار الفول لن تشهد زيادات أخرى خلال الفترة المقبلة، ولا يزيد سعر كيلو الفول عن 9 جنيهات، وهو السعر الحالي، لافتا إلى أن سعر طن الفول المستورد يتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه للطن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يصل إلى 9 جنيهات.