أثارت الرعب في الإسكندرية.. هل ظاهرة الودق من علامات يوم القيامة؟

أثارت ظاهرة الودق التي ظهرت في سماء محافظة الإسكندرية، حالة من القلق والزعر على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما جرى تداول مقاطع فيديو للظاهرة بشكل واسع على السوشيال ميديا، وهي الظاهرة التي جاءت بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية من سقوط أمطار وحدوث رعد وبرق وغرق العديد من الشوارع بسبب كثافة المطر.

ظاهرة الودق وعلامات الساعة

وانتشرت التساؤلات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية حول ظاهرة الودق، وهل هي من علامات قيام الساعة؟، وهو ما تحاول «الوطن» الإجابة عليه خلال هذا التقرير.

وقال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ ظاهرة الودق ذُكرت في القرآن الكريم، ولكن لا توجد علاقة بين الظواهر الطبيعية ويوم القيامة.

وأضاف هندي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أول علامة من علامات يوم القيامة التي ظهرت هي بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهي تعتبر من علامات الساعة الصغرى، فالله ختم به الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وأقام برسالته الحجّة على جميع الخلق، ويذكر في ذلك قول النبي: «بُعِثْتُ أنا والسَّاعَةَ كَهذِه مِن هذِه، أوْ: كَهاتَيْنِ، وقَرَنَ بيْنَ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى».

انشقاق القمر

وأوضح، أنّ انشقاق القمر هو أول علامات اقتراب قيام الساعة، و جاء في الكتاب العزيز «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»، وهي الآية التي تؤكد اقتراب يوم القيامة، حيث أنّ انشقاق القمر كان ذلك فيما ذُكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة.

ظاهرة الودق في القرآن الكريم

وقد ذُكرت ظاهرة الودق، في القرآن الكريم، سورة النور في الآية 43، إذ قال الله تعالي: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ».

كما ذكرت أيضًا في سورة الروم، آية رقم 48، قال الله تعالي: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ».