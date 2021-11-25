فاروق الباز عن حفل افتتاح طريق الكباش: أتابعه بشغف مع بناتي وأحفادي

يتابع رموز مصر بالخارج، الحدث العالمي وحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، من بينهم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، والذي يحرص على متابعة الفعاليات المصرية المتعلقة بالتاريخ، أثناء تواجده بالولايات المتحدة.

وتحدث «الباز» عن حفل افتتاح طريق الكباش، قائلًا إنه عمل متميز وراقي، ويعيد إلى مصر معزة ماضيها الراقي، ويدعم الحاضر ويزيد من رفعة أهلها محليًا وعالميًا، وهو ما أثبتته مصر في حفل موكب نقل المومياوات الملكية بحضور الرئيس السيسي، ومتابعته جميع التفاصيل بانتباه وحرص شديد.

فاروق الباز: «تحيا مصر ويحيا تاريخها المشرف الفريد»

وأضاف فاروق الباز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن افتتاح طريق الكباش يسعده هو وأسرته كثيرًا، خاصة وأنهم في كل زيارة إلى معبدي الأقصر والكرنك كانوا يأملون حدوث ذلك، مهنئًا كل القائمين على هذا العمل الراقي.

ولفت إلى أنه يشارك كل أهل مصر في الاحتفال بالحدث الجليل، الذي يعيد الأقصر لماضيها المجيد معقبًا: «تحيا مصر ويحيا تاريخها المشرف الفريد».

الباز: ننتظر مشاهدة الحدث بشغف

وقال «الباز»، إنه يتابع حفل طريق الكباش مع بناته وأحفاده وبعض أصدقائه، موضحًا أنهم جميعًا ينتظرون الحدث بحماسة شديدة، خاصة وأنهم استمتعوا كثيرًا بمشاهدة احتفال موكب نقل المومياوات الملكية، وينتظرون حفل الأقصر الذي من المتوقع أن يكون بنفس الرقي والتنظيم.

وأوضح عالم الفضاء المصري، أن جميع أحفاده سبق لهم زيارة الأقصر، وأعجبوا كثيرًا بأهلها وآثارها معلقًا: «أنا أحرص على رؤيتهم لكل شيء في مصر واترك الحكم لهم عليها، ودائمًا ما أتحدث لهم عن الأهمية التاريخية للحضارة المصرية كلما لزم الأمر».

تفاصيل الفقرة الفنية بحفل طريق الكباش

تبدأ حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بالعديد من الفقرات الفنية والموسيقى الممزوجة بالتاريخ الفرعوني القديم، ويقدمها الموسيقار أحمد الموجي، ونادر عباس، بجانب أنشودات «النداء الأول، حتشبسوت وآمون رع» بأصوات شهد عز، هايدي موسى وعز الأسطول، وأغنية «الأقصر بلدنا» بصوت وائل الفشني.