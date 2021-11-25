وائل الفشني قبل حفل طريق الكباش: بقالي أسبوع في الأقصر.. وركبي بتخبط في بعض

«الأقصر بلدنا» أغنية من التراث الشعبي بصوت محمد العزبي وأداء فرقة رضا، يعاد إحياؤها اليوم في حفل افتتاح طريق الكباش، الذي يبدأ في السابعة والنصف مساءً، ولكن هذه المرة بصوت الفنان وائل الفشني، ضمن المشاركين في الفقرة الفنية للحفل العالمي.

كواليس تحضيرات وائل الفشني لحفل طريق الكباش

وكشف وائل الفشني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن كواليس تحضير فقرته في حفل افتتاح طريق الكباش، قائلا إنهم بدأوا التحضير منذ فترة طويلة، وهو بنفسه قضى شهرًا من التحضير مع المايسترو نادر عباسي، مؤلف موسيقى الحفل.

الفشني: نادر عباسي اختارني لغناء الأقصر بلدنا

ويوجد «الفشني» منذ أسبوع في الأقصر مع المايسترو نادر عباسي، لإجراء البروفات الأخيرة قبل حفل افتتاح طريق الكباش اليوم، لافتًا إلى أن «المايسترو» هو من اختاره لغناء «الأقصر بلدنا»، باعتباره صاحب الفكرة والرؤية الفنية للاحتفال: «ده كان تشريف ليا لأن نادر عباسي شخص مش عادي ومبيختارش أي حد وخلاص».

وفوجئ وائل الفشني، فور وصوله إلى الأقصر منذ أسبوع لأداء البروفات النهائية على حفل طريق الكباش، بأن جميع التفاصيل الخاصة بفقرته متماشية تمامًا معه: «لما جيت لقيت الموضوع كله مرسوم على وائل»، متمنيًا أن تنتهي الحفل بالشكل المٌرتب له، وبالنجاح الذي يستحقه الفريق القائم عليه.

وعن شعوره قبل اللحظات الأخيرة لافتتاح طريق الكباش، واتجاه أنظار العالم والمحطات ووسائل الإعلام الدولية لنقل الحدث، عبر بقوله: «ركبي بتخبط في بعضها».

تفاصيل الفقرة الفنية لحفل طريق الكباش

وتبدأ احتفالية طريق الكباش، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، بموسيقى من تأليف مشترك بين الموسيقارين أحمد الموجي ونادر عباسي، وتأدية الأنشودات الثلاث «النداء الأول، حتشبسوت وآمون رع»، التي يغنيها بالترتيب كل من شهد عز، هايدي موسى وعز الأسطول، مع أغنية «الأقصر بلدنا» بصوت وائل الفشني.

ويشارك في احتفالية طريق الكباش 160 عازفًا بإيقاع مكون من مجموعة شباب «إيقاعات الجيمبي المصري» و«إيقاعات الموسيقات العسكرية»، واختيار جميع الأشعار والترانيم للدكتور ميسرة عبدالله.