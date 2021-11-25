إيمان الحصري .. مفاجأة حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

عادت اليوم الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة "dmc" مرة أخرى للعمل الإعلامي بعد غياب دام لعدة أشهر بعد تعرضها لوعكة صحية. وقدمت الإعلامية إيمان الحصري حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتسبب خطأ طبي في غياب الإعلامية إيمان الحصري عن الظهور على الشاشة وتأدية عملها، حيث أجرت 8 عمليات جراحية ما بين مصر وألمانيا، لتعلن عودتها منذ أيام القاهرة مرة أخرى من ألمانيا بعد تعافيها التام.