صالحة لتعبئة المنتجات الغذائية: العلبة دي فيها إيه؟

عوامل عديدة تؤثر على جودة المنتج أو السلعة الغذائية، من بينها العبوة المعبأ بها، وتشترك غالبية منتجات «العسل» فى أنها توضع بعبوات زجاجية، تتخصص فى صناعتها شركة أحمد عزت، التى تقوم بتوريد العبوات والأغطية الخاصة بها لجميع مصانع تعبئة المواد الغذائية، وتعتمد فى صنعها على مزج مادة الزجاج المستخلصة من مواد طبيعية، مثل الرمال والصودا ومكونات أخرى، لصنع عبوات صالحة لتعبئة المنتجات الغذائية، منها «العسل، الصلصة، المربى، الزيتون وزيته».

ويوضح «عزت» أنه يتم صهر تلك المواد الطبيعية مع أخرى كيميائية، وتدخل على الماكينات، التى تحتوى على العديد من الأشكال والأحجام للعبوات «فورمة»، وتُصب بداخلها المواد المصهورة، ويخرج الشكل النهائى للعبوة الزجاجية بعدها، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة التعقيم للعبوات قبل طرحها للبيع. وأضاف أن مقاسات العبوات تختلف وفقاً لمقدار المنتج الموضوع بها، بداية من العبوات التى تحمل 30 جرام عسل أو مواد خاصة به.

أما أغطية العبوات الزجاجية فيوضح «عزت» أنه يتم تصنيعها من مادة الصفيح ومادة مطاطية أخرى، لحماية المنتجات الموجودة فى الداخل.