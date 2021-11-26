ترجمة الخطبة لـ19 لغة وافتتاح 6 مساجد جديدة.. خطة «الأوقاف» اليوم

اعتمدت وزارة الأوقاف، خطة تنفذها اليوم الجمعة، منها افتتاح مساجد جديدة في المحافظات علاوة على ترجمة خطبة الجمعة إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وذلك من أجل بيان يسر وسماحة الإسلام وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

وكذلك تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 6 مساجد جديدة في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل، وذلك في 5 محافظات حتى يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 508 مساجد.

افتتاح 6 مساجد جديدة

وتتضمن المساجد التي سيتم افتتاحها:

1- الرحمة – رأس البر – إدارة دمياط

صحن المسجد جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف والمئذنتان على نفقة الوزارة.

2- الصفا – الشيخ درغام – دمياط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

3- آل عزب – الخنانسة – المنشأة سوهاج

4- آل البيت – بمنشأة العماري الأقصر

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

5- أبو بكر الصديق مرسى مطروح

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

6- الشبكي – زاوية غزال البحيرة

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

موضوع خطبة الجمعة

وكذلك يُعتبر موضوع خطبة الجمعة من الهامة التي يهتم المواطنون بمعرفتها، والتي حددتها وزارة الأوقاف لتكون بعنوان «ركائز الأمن المجتمعي»، حيث ذكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأمن نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا».

وأوضح «جمعة» أنه لا يمكن أن يتحقق أمن الفرد بمعزل عن أمن المجتمع، لأن أمن الدول عملية تكاملية تشاركية بين جميع أبنائها، حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن المجتمع، فهناك حماية الحدود وحماية الدولة من الأعداء وحماية الأمن الداخلي وحماية المال والعرض وحماية المرافق العامة.