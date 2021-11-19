تعرف على خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف اليوم

تُعد خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف من الأمور الهامة التي يهتم المواطنون بمعرفة مضمونها، وحددتها الأوقاف لتكون اليوم بعنوان «الأسرة سكن ومودة»، خاصة أن الأسرة تعتبر أساس المجتمع ونواة بنائه، واستقرارها وتماسكها يؤدي إلى استقرار وتماسك المجتمع بالكامل.

ووفق ما أعلنته وزارة الأوقاف في بيانٍ رسمي، فإنَّ الإسلام عني ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والمودة والرحمة بين جميع أفرادها، مستشهدةً بقول الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).

نص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف

ونصت خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف على أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المودة والرحمة من أسس بناء الأسرة، خاصة أن المودة صفة تبعث على حسن المعاملة، فيحتمل الزوجان ما قد يند من الآخر أو تختلف فيه بعض الطبائع، مستشهدًا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر».

ولتحقيق السكن والمودة في الأسرة ينبغي التحلي بأمور، كما نصت خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف، منها المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف، حيث قال الله: «.. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..» (النساء: 19)، وذلك بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرًا»، وقوله: «خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله».

إنفاق الزوج على أسرته

ولم تخلو خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف من التشديد على ضرورة إنفاق الزوج على أسرته بتوفير المأكل والمشرب والملبس، لا سيما ضرورة حفظ الأسرار بين الزوجين، لأن كلا الزوجين ستر وسكن للآخر، وإفشاء الأسرار لا يرضاه دين، ولا خلق قويم، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها».