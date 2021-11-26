توفيق الدقن.. رفض الانضمام للزمالك بسبب اعتزازه بـ «شعره»

«شرير السينما الظريف» و«الباز أفندي»، الذي استطاع تقديم أدوار الشر بصورة ظريفة، يتقبلها الجميع، حصل على إعجاب الملايين، خاصةً بعدما أصبح الكثير من جمهوره يردد عباراته الشهيرة، مثل: «أحلى من الشرف مفيش»، و«الباز أفندي ساقط توجيهية وسمسار مراكب قباني»، وغيرها من الجمل التي أشتهر بها، هو الفنان الراحل توفيق الدقن، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته الـ33.

حياة توفيق الدقن

رحل الفنان توفيق الدقن، عن عالمنا في 26 نوفمبر 1988، بعد حياته الثرية التي امتزجت بالعديد من الأشياء وعكسها، مثل: التراجيديا بالكوميديا، والمأساة مع خفة الظل، والمعاناة مع التحدي، والنكران مع الوفاء.

توفيق الدقن يدخل عالم التمثيل عن طريق الصدفة

دخل الفنان توفيق الدقن، مجال الفن عن طريق الصدفة، من خلال مشاركته كبديل لأحد النجوم الذين تغيبوا عن مسرحية من بطولة الفنانة روحية خالد، حيث استطاع المشاركة عن طريق أحد أصدقائه، ولكن كان الدقن، يرفض الدور في البداية، نظراً لخجله الشديد الذي لازمة طيلة حياته الفنية، إلا أنه وافق بعد إلحاح شديد، وفقاً لما قاله نجله المستشار ماضي توفيق الدقن، عندما حل ضيفاً مع الإعلامي أحمد شوبير، المُذاع على شاشة «صدى البلد».

توفيق الدقن يرفض الاحتراف في نادي الزمالك بسبب اعتزازه بـ شعره

وكشف نجل الفنان توفيق الدقن، خلال هذا اللقاء، أن والده تلقى عرضاً كبيراً من نادي الزمالك، ولكنه رفض عرضهم، وفضل المشاركة في نادي السكة الحديد، مشيراً إلى أن السبب وراء رفض والده لاحتراف كرة القدم في نادي الزمالك، يرجع إلى قيام نادي الزمالك حينها بتجنيد اللاعبين إجباري لمدة 6 أشهر، ويتطلب ذلك الأمر إلى حلاقة الرأس، ونتيجة لاعتزاز «الدقن» بشعره، قرر رفض هذا العرض.