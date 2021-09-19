نجل توفيق الدقن: نتمنى إدراجنا ببرامج الحماية التأمينية ضمن قرار السيسي

أشاد ماضي توفيق الدقن، رئيس جمعية أبناء الفنانين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر وتسجيل الفنانين ببرامج الحماية التأمينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست غريبة عليه: «هو أملنا في دعم العاملين في مجال الفن».

أبناء الفنانين ينتمون إلى الوسط الفني

وأضاف الدقن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «أتمنى أن تشمل الحماية أبناء الفنانين، لأن ابن الفنان ينتمي إلى الأسرة الفنية، وننتظر أن يكون هذا الأمر ضمن الإصلاح التشريعي الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي به».

وتابع رئيس جمعية أبناء الفنانين: «ننتظر الخطوة الأكبر وهي تفعيل مستحقات الأداء العلني لجميع الفنانين، لأنها ستعتبر شريانا جديدا للاقتصاد المصري».

تفاصيل اجتماع اليوم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وجمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تناول هذا الاجتماع متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وتطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الرئيس اطلع على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور التي تخص تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية، وحصر موقفهم التأميني الاجتماعي والصحي.

كما اطلع رئيس الجمهورية على مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء النقابات المذكورة، بالإضافة إلى جهود إتاحة مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، والاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة.