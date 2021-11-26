هددت بالانتحار وباعت شبكتها ليلة الزفاف.. قصة حب «بوسي ونور الشريف»

تحتفل اليوم الفنانة «بوسي»، بعيد ميلادها، حيث ولدت في 26 نوفمبر عام 1953، وتُعد واحدة من أهم نجمات الوطن العربي، قدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 185 عملاً فنياً، تنوعت بين السينما والتليفزيون، وعلى الرغم من النجاح الكبير التي حققته من خلال مشوارها الفني، إلا أنها واجهت العديد من الأزمات في حياتها الشخصية.

«بوسي» تتحدث عن قصة حبها بنور الشريف

رفض والد الفنانة «بوسي»، زواجها من الفنان الراحل «نور الشريف»، حيث جمعت بينه وبين بوسي، قصة حب قوية، استمرت لعدة سنوات، وتحدثت «بوسي»، عن أسباب رفض أسرتها للراحل نور الشريف، في خلال برنامج «100 سؤال»، قائلة: «السبب وراء رفض والدي لنور الشريف، هو طبيعة مهنته والشائعات التي كانت تثار حول الفنانين حينها»، بالإضافة إلى أن «نور»، كان حينها ممثلاً صاعداً، ولم يحقق الشهرة الكاملة بعد.

هددتهم بالانتحار للموافقة على ارتباطها بنور الشريف

وبعد إصرار العديد من الأصدقاء على والدها، وتهديد بوسي لـ عائلتها بالانتحار، وافق والدها، على ارتباطها بالفنان الراحل نور الشريف، وكانت خطبتهما يوم عيد ميلادها، وفي عام 1972 وتحديدا في منزل شقيقة بوسي، الكبرى التقطت صورة نور وإلى جواره بوسي، بالفستان الأبيض لتعلن هذه الصور نجاح العاشقين في تتويج قصة حبهما بالزواج.

«بوسي» تبيع شبكتها يوم الزفاف والسبب نور الشريف

وكشفت الفنانة «بوسي»، خلال اللقاء، أنها اضطرت إلى بيع شبكتها يوم الزفاف، نتيجة لإصرار والدها على مؤخر صداق كبير، ولحسن الحظ لم يلاحظ والدها ذلك، ليبدأ الثنائي نور، وبوسي، حياتهما في شقة صغيرة تلائم ظروفهما المادية.