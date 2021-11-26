جوري بكر تمازح منظمي مهرجان القاهرة السينمائي: متغلطوش في اسمي

مازحت الإعلامية والفنانة جوري بكر، مصوري حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، المُقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وذلك بشان اسمها.

جوري بكر تتعرض لموقف محرج على الريد كاربت

وقالت جوري بكر، للمنظمين والمصوريين: «دايمًا بتغلطوا في اسمي»، كما تسبب فستانها في أزمة على السجادة الحمراء، بسبب قيامها بالضغط عليه أثناء السير.

جوري بكر تعود إلى الشاشة ببرنامج فني جديد

وتستعد جوري بكر، للعودة إلى الشاشة مُجددًا، حيث تعاقدت مؤخرًا على تقديم برنامج فني جديد، عبر قناة etc، ومن المُقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تفاصيل مشاركة جوري بكر في مسلسل شارع 9

وتُشارك جوري بكر، في مسلسل جديد يحمل اسم «شارع 9»، ومن المُقرر عرضه عبر إحدى القنوات الفضائية خلال الفترة المُقبلة، حيث إنه مكون من 45 حلقة.

ومسلسل «شارع 9» من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، هدى الاتربي، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

عرض حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على dmc حصريًا

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.