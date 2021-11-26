تامر عبدالمنعم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: حد شاف حمو بيكا؟

مازح الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، مصوري حفل افتتاح الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المُقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، حيث ظهر على السجادة الحمراء بصحبة زوجته.

وقال تامر عبد المنعم، على هامش وجوده على السجادة الحمراء، «حد شاف حمو بيكا؟»، وذلك على خلفية الخلافات بينهما بعد تنظيمه الصالون الثقافي الأول قبل أيام، بحضور الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

حرب كلامية بين تامر عبدالمنعم وحمو بيكا

وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت حربا كلامية بين حمو بيكا وتامر عبد المنعم، بسبب موقفه من مطربي المهرجانات، حيث قال الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش: كان إيه علاقة الحج نجيب ساويرس أما دافع عنكم ؟! ثم أنا ما هاجمتكش أساسًا.. كل الموضوع إني استضفت النجم الكبير هاني شاكر في صالون ثقافي حول إشكالية حرية الإبداع والمنع».

وأضاف تامر عبد المنعم: «وبالمناسبة قال حمو يذاكر كويس ويدخل الامتحان وربنا معاه يعني ما منعكش.. أما بالنسبة لوطنيتك اللي أقحمتها في الموضوع أحب أقولك أنا لم أشكك فيها وبالمناسبة وجودك أنت وفرقتك في احتفالات أكتوبر مش دليل عليها عشان تستند عليه.. شكرًا.. نسيت أقولك شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرالك».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.