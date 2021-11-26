ظافر العابدين يشارك كمخرج في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «غدوة»

ظهر منذ قليل الفنان التونسي الفنان ظافر العابدين، على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، ويشارك ظافر العابدين خلال المهرجان بفيلمه التونسي غدوة.

وأعرب الفنان التونسي عن سعادته بعد وصول فيلمه «غدوة»، والذي يخوض فيه أول تجربة إخراجية، لأول مرة عالميًا ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم غدوة

ونشر الفنان ظافر العابدين، بوستر الفيلم وعلق عليه قائلًا: «سعيد وفخور جدًا بإعلان عرض فيلم غدوة للمرة الأولى عالمياً ضمن المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.. وفخور أيضا بإعلان عرضه في مهرجان البحر الأحمر في السعودية. ما يشهد الحفل أيضًا منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية».

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومن المقرر أن تستمر فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق فعالياتها غدًا الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF».