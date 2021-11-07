ظافر العابدين وعمرو عابد مخرجان لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي

تجارب جديدة تشهدها الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، والتي تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، إذ يختلف حضور النجوم في الدورة الحالية، واختار بعضم المشاركة للمرة الأولى كصناع أفلام وليسوا كنجوم أمام الكاميرا، ومن بينهم ظافر العابدين بالإضافة إلى عمرو عابد.

ظافر العابدين مخرج ومؤلف ومنتج وممثل في «غدوة»

من ضمن 13 فيلما يتنافسون على جوائز الهرم الذهبي للمسابقة الدولية للمهرجان، يشارك الفنان التونسي ظافر العابدين بأول تجاربه الإخراجية بعنوان «غدوة»، الذي يشهد المهرجان عرضه العالمي الأول، ولم يقتصر دور ظافر العابدين في الفيلم على الإخراج فقط، وإنما شمل التأليف والإنتاج والبطولة.

وتدور أحداث الفيلم حول «حبيب» الذي تتدهور حالته الصحية بعد تأثره بسبب ماضيه السياسي في فترة حكم بن علي، ويجتمع بنجله من زيجة سابقة «أحمد» الذي يجد نفسه في موقف غير مستعد لمواجهته، إذ تنقلب الأدوار عندما يجد «أحمد» نفسه مضطرا للاعتناء بوالده، ووسط تلك الحالة من التوتر يتورطان في موقف لم يستعدا لها.

«الحفرة» يجمع عمرو عابد وكريم قاسم

يشارك الفنان عمرو عابد للمرة الأولى كمخرج بفيلم «الحفرة» ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالمهرجان «سينما الغد»، والتي يتنافس على جوائزها 22 فيلما، وهو من بطولة صدقي صخر وأحمد بنهاوي، ومن إنتاج الفنان كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم الذي يعرض للمرة الأولى، حول مكان ناءٍ في ضواحي القاهرة، يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار ولكن عندما تصل اللعبة لنقطة اللا عودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.

وفي الوقت نفسه يعمل «عابد» على أول تجاربه الروائية الطويلة في الإخراج بعنوان «اللي فات مات»، حيث كان يركز في الفترة الأخيرة على صناعة الأفلام بعد مشاركته في العديد من ورش العمل الخاصة بالإخراج وكتابة السيناريو.