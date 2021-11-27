بورصة الدواجن اليوم السبت 27-11-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت 27 نوفمبر، استقرارًا في أسعار الفراخ والطيور بأنواعها، ومشتقاتها، مثل البانية والأوراك وغيرها، بسبب توافر المعروض وتوفير الدولة للمربين مختلف السلع التي تدخل في التربية بداية من الأعلاف وكل ما يحتاجه المربون والمزارعون.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وتراوح سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم يتراوح بين 22 و24 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 و30 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم نحو 39 جنيهًا إلى 45 بالمزرعة ويصل السعر للمستهلك 43 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 39 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره 41 جنيهًا للمستهلك، ويصل سعر طبق البيض البلدي في المزرعة حوالي 42.5 جنيهًا، ويباع بـ 44 جنيهًا للمستهلك.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم على النحو التالي:

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 41 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 65 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 31 جنيهًا.