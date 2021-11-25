بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-11-2021 في مصر

حافظت بورصة الدواجن على أسعار الفراخ والطيور بأنواعها، ومشتقاتها، مثل البانيه والأوراك وغيرها، على نفس القيمة السعر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث لم تتغير الأسعار منذ بداية الشهر الجاري، بسبب توافر المعروض.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، وفقًا بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وفي تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال الدكتور عبدالعزيز السيد، إنّ سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وأكد استقرار سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم بين 39 إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 31 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 41 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 45 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 65 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 47 جنيها.