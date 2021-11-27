5 دول عربية تعلق الرحلات الجوية مع بلدان إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

علقت عدة دول عربية، الجمعة، الرحلات الجوية مع دول إفريقية شهدت ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم «أوميكرون»، وفرضت قيودا كبيرة تصل أحيانا إلى المنع على القادمين من هذه الدول.

البحرين والسعودية والأردن والمغرب والإمارات

وأعلنت كل من السعودية والبحرين والأردن والمغرب والإمارات، فرض قيود على القادمين من عدة بلدان إفريقية، في مسعى لكبح انتشار المتحور الجديد، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

السعودية تعلق رحلاتها مع 7 دول إفريقية

وقررت السعودية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول إفريقية، شملت جنوب إفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابواي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني.

فضلا عن ذلك، تم تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وفي السياق نفسه، أعلنت دولة الإمارات تعليق دخول القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق، اعتباراً من 29 نوفمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، منع دخول القادمين أو العابرين لسبع دول هي جنوب إفريقيا؛ وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي.

كما أعلنت البحرين، الجمعة، إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، من خلال إدراج 6 دول على القائمة التي يمنع دخول القادمين منها، ويستثنى من هذا التعليق، المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات.

وأعلنت الداخلية الأردنية أيضا، منع دخول غير الأردنيين القادمين من ذات الدول، اعتباراً من يوم الأحد.

وبحسب الوزارة «سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها».

تحورات جديدة تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن التطعيم

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

ويقول علماء وباحثون إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وفي وقت سابق من الخميس، قال علماء من جنوب إفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كورونا في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وأشار العلماء، في مؤتمر صحفي، إلى أن هذه السلالة تحتوي على مجموعة غير عادية للغاية من الطفرات، التي تثير القلق لأنها قد تساعد الفيروس على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.