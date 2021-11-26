السعودية تعلق الرحلات الجوية مع 7 دول أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول (جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني) والمتجهة إليها، عقب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين من القادمين من الدول السبع

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس)، إنه تقرر أيضا تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

وأضاف أن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول آخرى، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين الى تجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.