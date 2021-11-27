موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.. بدأ تصويره قبل أيام

يبحث الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، وذلك بعد أيام من انطلاق تصوير الجزء الجديد من المسلسل، وجمعت المشاهد الأولى الفنانة سوسن بدر والفنان سيد رجب، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب من بينهم ميدو عادل وولاء الشريف، وتشهد أحداث الجزء الجديد عدد من القضايا الاجتماعية التي يتطرق إليها.

موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ولم تحدد الشركة المنتجة موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، بشكل محدد، ولكن من المقرر طرحه في بداية العام الجديد على قناة «DMC»، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موعد عرض الجزء الجديد من المسلسل، خاصة مع النجاح الذي حققه الجزأين الأول والثاني من العمل وبتعلق المشاهدين بعائلة «عبد الحميد».

يتولى هاني كمال تأليف وإخراج المسلسل، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي بالإضافة إلى ميدو عادل، كارولين عزمي وولاء الشريف، وذلك بخلاف عدد كبير من الفنانين.

سوسن بدر في أول أيام تصوير «أبو العروسة».. والجمهور: «كلنا متحمسين»

ونشرت الفنانة سوسن بدر صور من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها على «إنستجرام» تجمعها بأبطال العمل سيدر رجب، ميدو عادل، ولاء الشريف وكارولين عزمي، معلقا: «أول يوم تصوير أخيرا.. مين متحمس للجزء الثالث»، كما نشرت صورة أخرى قائلة: «مرزوق بقي أطول مني وبدرية بقت عروسة قمر».

وعبّر متابعيها عن تحمسهم الشديد لمتابعة الجزء الثالث من العمل، حيث قالت إحدى المتابعات: «أنا بعشق المسلسل ده»، وأضاف آخر: «كلنا طبعا.. المسلسل أكثر من رائع ربنا يوفقكم»، وعلق ثالث: «رغم إنه مسلسل لكن العيلة دي غالية عندنا أوي».