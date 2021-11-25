صور جديدة من مسلسل أبو العروسة.. «عايدة وعبد الحميد مع بعض»

نشر الفنان محمد عادل صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل «أبو العروسة»، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، حيث يواصل صناع العمل تصوير المسلسل المقرر عرضه على بداية العام الجديد.

وظهر في الصور كلا من سيد رجب الذي يجسد دور «عبد الحميد» وسوسن بدر التي تجسد دور «عايدة»، وعلق عادل على الصور قائلاً، «عيلة عبد الحميد وعايدة الجزء الثالث».

أبطال مسلسل أبو العروسة

يذكر أن مسلسل أبو العروسة من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

يسري الفخراني يتحدث عن نجاح مسلسل أبو العروسة

وتحدث الكاتب يسري الفخراني رئيس قناة dmc دراما، عن نجاح المسلسل قائلاً،«كنت متوقعًا أن سيد رجب وسوسن رجب، لديهما طاقة فنية ضخمة ستظهر من خلال هذا المسلسل، وهذا ما لمسه الجمهور على مدار 120 حلقة».

أحداث مسلسل أبو العروسة

المسلسل دراما اجتماعية، كتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل دارت حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

ويواصل فريق العمل تصوير المسلسل بشكل مكثف على أن يتم عرضه على بداية العام الجديد، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال الأجزاء السابقة، حيث استطاع العمل أن يحقق نسب مشاهدة عالية بمجرد عرض الحلقات لأنه يعتمد على الدراما الاجتماعية.