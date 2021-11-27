تشغيل محطات وقود لخدمة المنتفعين بأراضى مشروع المليون فدان

وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعاون الطرفين في إنشاء وتشغيل محطات وقود بأراضي الريف المصري الجديد، لخدمة وتموين السيارات بالأراضي التي تقع تحت ولاية شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك في إطار جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنتفعين بأراضي المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

مجتمعات تنموية متكاملة وخدمات صناعية جديدة

كما يأتي ذلك في إطار توجه شركة تنمية الريف المصري الجديد لإقامة مجتمعات تنموية متكاملة وخدمات صناعية ومناطق لوجيستية لخدمة أنشطة الاستصلاح والاستثمار الزراعي والحيواني والداجني والاستزراع السمكي، وغيرها من الأعمال التنموية القائمة على النشاط الزراعي والأنشطة الداعمة له، والتى تستلزم تشغيل معدات وآلات وموالدت تحتاج إلى كميات يومية من أنواع مختلفة من الوقود والطاقة، لتسعى الشركة بذلك في التيسير على المنتفعين بأراضي ‏المشروع القومى لاستصلاح ‏واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.